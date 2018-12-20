Obradoviç, asla unutamadığı şeyi açıkladı!
Fenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic, Euroleague resmi sitesine konuştu.
EuroLeague resmi sitesi, Sarunas Jasikevicius hakkında özel bir video hazırladı.
Panathinaikos döneminde onunla birlikte çalışan ve birlikte EuroLeague şampiyonu olan Zeljko Obradovic, eski oyuncusu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı:
“Oyunu çok iyi anlıyor. Çok çabuk düşünüyor. Onu şimdi izlediğinizde sanki hala sahada kendisi oynuyor. Saras hala aynı Saras. Oyunu çok seviyor. Bu seviye için gereken şeyler üzerinde çok çalıştı. EuroLeague’in gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriydi. Panathinaikos‘ta onunla çalıştığım dönem çok kolaydı. Oyunu çok iyi anlıyorlardı. O ve Dimitris Diamantidis. Bu ikisine aynı takımda sahip olmak, hayatım boyunca unutamayacağım bir şey.”
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