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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Obradovic: Anadolu Efes kazanmayı hak etti
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Basketbol
14.02.2018 - 23:15, Son Güncelleme:

Obradovic: Anadolu Efes kazanmayı hak etti

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Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes’in mücadeleyi kazanmayı hak ettiğini söyledi.

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes’e 83-80’lik sonuçla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Obradovic, Anadolu Efes’i galibiyet için tebrik ederek, “Kazanmayı hak ettiklerine inanıyorum. Maçın başı bizim için çok kötüydü. İlk çeyrekte Anadolu Efes’e sayı bulma şansı tanıdık. Ve eğer bir eleme maçı oynuyorsanız nasıl bir maç oynadığınızı anlamanız gerekiyor. İlk çeyrekte Anadolu Efes, 26 sayı attı. Her şeyi yapmaya çalıştık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, maça tekrar geri geldik. Anadolu Efes’in kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Buradan olumlu şeyler çıkartmak lazım. Oyuncular ileri ki maçlarda nasıl oynaması gerektiğini görmesi açısından. Fenerbahçe taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ergin Ataman: Obradovic konusu kapanmıştır
Ergin Ataman: Obradovic konusu kapanmıştır

“İlk çeyrek maçın sonucunu belirledi”

Zeljko Obradovic, Anadolu Efesli basketbolcu Bryant Dunston’ın müthiş bir maç çıkardığını söyleyerek, “Söylediğim gibi ilk çeyrek maçın sonucunu belirledi. 26 sayı atılırken izlemeleri en büyük hataydı. En iyi başlangıç olarak bu 5’i düşündüm. Benim de hatalarım var. Maç için bir plan yapıyorsunuz bunu takip etmelisiniz. Dunston müthiş bir maç oynadı. 40 dakika sahada kalmak gerçekten kolay bir şey değil” değerlendirmesini yaptı.

“Motivasyonsuz oynamak kabul edilir değil”

Sırp başantrenör, Anadolu Efes karşısında alınan galibiyeti unutup önlerindeki mücadelelere bakacaklarını aktararak, “Bugünkü gibi motivasyonsuz oynamak kabul edilebilir bir şey değil. Bir basketbol oyuncusunun kariyeri maksimum 15 yıl. Size verilen şansları değerlendirmeniz gerekiyor. Sayfayı çeviriyoruz ve önümüzdeki müsabakalar bakacağız” diye konuştu.

Luigi Datome: “Hatalarımızdan öğrenecek çok şeyimiz var”

Fenerbahçe Doğuş basketbolcusu Luigi Datome ise lacivert-beyazlı ekibi tebrik ederek, “Anadolu Efes çok iyi oynadı. Çok iyi ve çok zor atışları vardı. Hücum ribaund açısından eşleşmeleri daha iyi kontrol edebilirdik. Kendi açımdan üzgünüm. Geçen sene de çeyrek finalde aynı pozisyonda elenmiştik. Çok önemli hedeflerimiz var. Hatalarımızdan öğrenecek çok şeyimiz var. İyi şekilde anlarsak bizim için ders olur” değerlendirmesini yaptı.

“Oyuncuların hakemle konuşmasına izin verilmeli”

İtalyan basketbolcu, mücadele anında basketbolcuların hakemlerle saygı çerçevesi içerisinde konuşabilmelerine izin verilmesi gerektiğini aktararak, “Türkiye’de 3. yılım ve herkesin şunu bilmesini istiyorum. Hem rakibe hem hakemlere saygı duyuyorum. Hakemlere karşı da saygılı oldum. Oyunculara hakemlerle saygı çerçevesi içerisinde konuşma fırsatı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu pek mümkün olmadı. Bugün hakemle ne kadar konuşsam bana o kadar faul çalma ihtimali olabilirdi. Oyuncuların kesinlikle konuşma sansı olması gerektiğini düşünüyorum. Hakemin oyuncunun o andaki hissiyatını anlaması adına önemli. Şunu da söylemek istiyorum bu sözlerden bu çıkartılabilir biz maçı hakemler yüzünden kaybetmedik söz hakkım olduğu için söylemek istedim” açıklamasını yaptı.

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