Obra aynı senaryo ikinci kez izin vermez

LEDO'NUN YOKLUĞU ANADOLU EFES'İ ETKİLER

* Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes maçında iki takımda fark yaratabilecek ve yokluğu hissedilecek isimler kimler?

- Takımların skor yükünü çeken isimlere göz attığımızda, sezon başından bu yana Fenerbahçe Doğuş cephesinde Vesely (53 sayı), Datome (52 sayı) ve Sloukas (52 sayı) ön plana çıkıyor. Anadolu Efes'te ise özellikle oyunun sıkıştığı anlarda fark yaratabilen McCollum (112 sayı) ve Ledo (41 sayı) dikkat çekiyor. Ancak Ledo'nun, babasının vefatı sebebiyle bugünkü maçı kaçıracağını belirtmekte fayda var. Ayrıca Efes'in pota altından Stimac (67 sayı) ile etkili olma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Ledo'nun yokluğu, bugün lacivert beyazlıları çok olumsuz etkileyecektir.

LİGDEN SONRA AVRUPA'DA DA DIŞ ATIŞLARA DİKKAT

* Bu akşamki karşılaşmada fark yaratacak noktalar neler olabilir?

- İki takımın ligde oynadığı ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'in, Fenerbahçe Doğuş'u 84-80 yendiği karşılaşmadan önce de belirtmiştik; "Dış atış performansları çok belirleyici olabilir" diye... Nitekim Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Ligi'ndeki mücadelede sezon ortalamasının üzerinde dış atış ortalaması tutturarak (10/24, %41.7) galip gelmeyi bildi. Fenerbahçe o mücadelede, (10/33, %30,3) düşük bir yüzdede kalınca kaybetti. Bugün, Fenerbahçe adına seyirci avantajı da bir fark yaratma unsuru olabilir. Bunun yanı sıra yine gözler, dış atış yüzdelerinde olmalı.

OBRADOVIC'İN İKİNCİ YENİLGİYE TAHAMMÜLÜ YOK

* Karşılaşmaya psikolojik açıdan bakacak olursak dikkat çeken unsurlar hangileri?

- Fenerbahçe açısından işin kritik yönleri şöyle sıralanabilir;

1- Obradovic, Türkiye Ligi'ndeki yenilgiden sonra bir kez daha Anadolu Efes'e yenilmeye tahammül edemez.

2- Son THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, evinde taraftarıyla buluşacak. Bu özel durum ekstra psikolojik ivme kazandırabilir.

3- Olimpia Milano deplasmanında kazanan Fenerbahçe seri amacı güdecek, Anadolu Efes ise EuroLeague'de üst üste 3. maçını kaybetmemek adına parkede olacak. Kağıt üzerinde ve ev sahibi avantajıyla Fenerbahçe bir adım önde demek mümkün gözüküyor.