Obi Mikel sahte haber kurbanı oldu
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Obi Mikel'in paylaşımı İngiltere'de alay konusu oldu.
Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Obi Mikel, sosyal medyadaki yalan haberlerden birinin kurbanı oldu.
Mikel, Wolherhampton forması giyen Ruben Neves'in ağzından yazılan bir haberi sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda Neves'in "Porto'da bütün orta saha oyuncularına Obi Mikel'in DVD'leri verilirdi ve evlerinde ders çalışması istenirdi" dediği yazarken Obi Mikel bunu "Onurlandım" ifadesiyle paylaştı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Nijeryalı yıldızın bu paylaşımı yapmasından kısa süre İngiliz futbolseverler sosyal medyada Ruben Neves'in ağzından yazılan sözlerin asılında bundan 6 ay önce bir "Trol" yani gerçek olmayan haberler paylaşan bir sosyal medya hesabının eseri olduğunu ortaya çıkardı.
Olay kısa sürede İngiliz medyasının ilgisini çekti ve haber "Mikel fena trollendi" manşetleriyle okurlara duyuruldu. Mikel gün boyunca hem medyada hem sosyal medyada alay konusu oldu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle