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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.08.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Obi Mikel kötü başladı, Karaman 36 dakika sabredebildi

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Trabzonspor’a büyük umutlarla gelen Obi Mikel, AEK karşısında yokları oynadı. Vasatın bile üstüne çıkamayan Nijeryalı, 2. golden önce penaltıya sebebiyet verdi, Ünal Karaman ona sadece 36 dakika sabredebildi. Öte yandan Nijerya basını, çocuklarının okulunu gerekçe göstererek İngiltere’ye giden Mikel’in eşinin, yıldız oyuncudan da sözleşmesini feshetmesini istediğini yazdı.

Son olarak İngiltere Championship’te Middlesbrough forması giyen John Obi Mikel, büyük umutlarla Trabzonspor’a geldi. Ancak Nijeryalı oyuncunun Bordo-Mavili forma altındaki macerası pek de iyi başlamadı.

Fanatik'te yer alan habere göre; 4 maçta görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, fizik ve kondisyon olarak yetersiz görüntüsü ile dikkat çekmişti. Ancak teknik direktör Ünal Karaman, Mikel’e bir kez daha güvendi, AEK karşısında ilk 11’de sahaya sürdü.

Tel tel döküldü

Fakat Nijeryalı yıldız, sahada adeta tel tel döküldü. İlk 30 dakikada basit top kayıpları yapan Mikel, 29. dakikada da Yunan ekibinin ikinci golünden önce basit bir penaltıya sebebiyet verdi. Karaman ise daha da sabredemedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Obi Mikel’i, 36. dakikada oyundan alarak yerine Alexander Sörloth’u dahil etti.

Nijerya basının iddiası: Kasımpaşa'ya mı?

Obi Mikel’in eşinin Trabzon’da kalmak istemediği için çocuklarıyla beraber şehirden ayrıldığı iddia edildi. Nijerya basını, çocuklarının okulunu gerekçe göstererek İngiltere’ye giden Mikel’in eşinin, yıldız oyuncudan da sözleşmesini feshetmesini istediğini yazdı.

Mikel’in menajerinin oyuncusuna takım aramaya başladığı ve Kasımpaşa ile temasa geçtiği de iddialar arasında.

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