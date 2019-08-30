Obi Mikel kötü başladı, Karaman 36 dakika sabredebildi
Trabzonspor’a büyük umutlarla gelen Obi Mikel, AEK karşısında yokları oynadı. Vasatın bile üstüne çıkamayan Nijeryalı, 2. golden önce penaltıya sebebiyet verdi, Ünal Karaman ona sadece 36 dakika sabredebildi. Öte yandan Nijerya basını, çocuklarının okulunu gerekçe göstererek İngiltere’ye giden Mikel’in eşinin, yıldız oyuncudan da sözleşmesini feshetmesini istediğini yazdı.
Son olarak İngiltere Championship’te Middlesbrough forması giyen John Obi Mikel, büyük umutlarla Trabzonspor’a geldi. Ancak Nijeryalı oyuncunun Bordo-Mavili forma altındaki macerası pek de iyi başlamadı.
Fanatik'te yer alan habere göre; 4 maçta görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, fizik ve kondisyon olarak yetersiz görüntüsü ile dikkat çekmişti. Ancak teknik direktör Ünal Karaman, Mikel’e bir kez daha güvendi, AEK karşısında ilk 11’de sahaya sürdü.
Tel tel döküldü
Fakat Nijeryalı yıldız, sahada adeta tel tel döküldü. İlk 30 dakikada basit top kayıpları yapan Mikel, 29. dakikada da Yunan ekibinin ikinci golünden önce basit bir penaltıya sebebiyet verdi. Karaman ise daha da sabredemedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Obi Mikel’i, 36. dakikada oyundan alarak yerine Alexander Sörloth’u dahil etti.
Nijerya basının iddiası: Kasımpaşa'ya mı?
Obi Mikel’in eşinin Trabzon’da kalmak istemediği için çocuklarıyla beraber şehirden ayrıldığı iddia edildi. Nijerya basını, çocuklarının okulunu gerekçe göstererek İngiltere’ye giden Mikel’in eşinin, yıldız oyuncudan da sözleşmesini feshetmesini istediğini yazdı.
Mikel’in menajerinin oyuncusuna takım aramaya başladığı ve Kasımpaşa ile temasa geçtiği de iddialar arasında.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle