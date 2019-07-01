Obi Mikel kimdir ve hangi takımlarda oynadı?
Tam adı John Michael Nchekwube Obinna olan Obi Mikel, kariyerine Türkiye'de devam etme kararı almasının ardından araştırılan isim oldu. Chelsea formasıyla başarılı sezonlar geçiren John Obi Mikel, yeni sezonda Trabzonspor'da forma giyecek. Peki, Obi Mikel kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Obi Mikel, 22 Nisan 1987 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Pepsi Football Academy ve Plateau United gençlik takımlarında başlayan Obi Mikel, profesyonel kariyerine Norveç takımı olan FK Lyn'de başlamıştır.
Chelsea'ye 20 milyon euro bedelle 2006 yılında transfer olan Obi Mikel, 10 yıl forma giymesinin ardından Çinli TJ Teda takımına transfer olmuştur. 2018/19 ara transfer döneminde Middlesbrough takımına bedelsiz olarak katılan oyuncu, 1 Temmuz itibariyle Trabzonspor takımına katılmıştır.
Orta saha ve ön libero mevkisinde forma giyen Obi Mikel, 1,88 boyuna sahiptir.
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