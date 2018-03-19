O yıldıza övgü yağdırdı... 'Çok ahlaklı, aldığı para helal!'
Eski hakem ve günümüzün spor yorumcularından Erman Toroğlu, Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından A Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, maçı 1-0 kazanan Başakşehir'in sistem takımı olduğunu ifade etti.
İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...
- Zirvedeki takımlara baktım. Başakşehir'in futbol karakteri ve futbol mantığı diğer üç takımdan farklı. Saha içinde disiplinleri var. İnanılmaz keyif aldım.
- Başakşehir adına maç 10 kişi kaldıktan sonra tabii zor olur. Helal olsun bu takıma. Zirvedeki 4 takıma bakıyorum bir takım var Avrupalı o takım da Başakşehir.
- Beşiktaş'ı izliyorum maç boyunca pozisyonu yok. Bildiğimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.
ŞİMDİ GÖRDÜ ROTASYONU...
- Şenol Güneş Bayern Münih maçında rotasyona gitti. Bu takımı buraya getirmiş oyuncuları oynatması lazımdı. Bu maçta iyi oyuncular oynamak isterler. Şimdi gördü Bayern Münih maçında rotasyon yaptığı takımı Başakşehir karşısında.
- Başakşehir sistemi oturtmuş. Sistem var eksiklerine rağmen oynuyorlar. Adebayor ve çocukları takımın özeti. Helal olsun Adebayor'a, spor ahlakı var. Yorgunluktan bitti ama hala dimdik ayakta kaldı. Aldığı para sonuna kadar helal olsun. (Ajansspor)
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