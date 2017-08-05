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O yıldız da Beşiktaş'a "Evet" dedi! Medel ile anlaşma tamam...

İtalya Serie A'da Inter forması giyen savunma oyuncusu Gary Medel'in, Beşiktaş ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Hürriyet Haber
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Savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gary Medel transferini sonlandırmaya çok yakın. Sky Sport Italia’nın haberine göre, Inter ile henüz masaya oturmayan siyah beyazlılar, Şilili futbolcu ile el sıkıştı.

Inter ile sözleşmesi 2018’de sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ile yaptığı görüşme sonrasında İstanbul’a gelmeye ikna olduğu öğrenildi.

Inter Teknik Direktörü Luciano Spaletti’nin planları arasında yer almayan Medel, DC United, Boca Juniors ve Tigres gibi takımların da takibindeydi.

Tecrübeli savunma ile anlaşmaya varan siyah beyazlıların önümüzdeki günlerde resmi teklif yapması bekleniyor. (Sözcü)

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