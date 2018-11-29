O transfer için rekor talep! Eriksen...
Tottenham Hotspur'un Danimarkalı futbolcusu Christian Eriksen hakkında İspanyol basınından bomba bir transfer iddiası geldi.
Marca gazetesinde yer alan habere göre Real Madrid, 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.
Haberde 33 yaşına gelen Luka Modric'in yerini uzun vadede doldurabilecek bir isim aradığı belirtilen İspanyol devinin yıldız oyuncu için Tottenham yetkilileriyle temasa geçtiği ifade edildi.
Gazetenin iddiasına göre İngiliz kulübü, sözleşmesi 2020 yazında sona erecek Eriksen için Real'den tam 250 milyon Euro istedi.
Eriksen'li Tottenham, Premier Lig'de geride kalan haftada Chelsea'yi 3-1'lik skorla yenmişti...
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