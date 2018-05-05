O taraftarlardan biri özür diledi
Kafalarına sargı yaparak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e gönderme yapan taraftarlardan biri, sosyal medyadan ablukaya alındı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş'un Beşiktaş'ı 83-60 yendiği mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Bazı Fenerbahçeli taraftlarların başı sargılı bir şekilde tribünde yer aldığı görüldü. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e gönderme yapan taraftarlara sosyal medyada büyük bir tepki oluştu. Bu taraftarlardan biri de özür diledi.
Bir bankada üst düzey yönetici olduğu ifade edilen taraftar, çalıştığı kurumu da etiketleyerek Şenol Güneş'ten ve Beşiktaş'tan özür diledi.
Bugün oynanan Fenerbahçe Doğuş ve Beşiktaş Sompo Japan basketbol maçında taraftarlık adına ortaya koyduğum tavır ve davranışların düşüncesiz ve yanlış olduğunun farkına varmış durumdayım.— hasan murat şakar (@hms6) 5 Mayıs 2018
Bu çerçevede tüm Beşiktaş camiasından ve Sayın Şenol Güneş’ten özürlerimi kabul etmelerini rica ederim. @qnbfinansbank @Besiktas #besiktas— hasan murat şakar (@hms6) 5 Mayıs 2018
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