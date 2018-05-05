O taraftarlardan biri özür diledi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
05.05.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

O taraftarlardan biri özür diledi

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O taraftarlardan biri özür diledi

Kafalarına sargı yaparak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e gönderme yapan taraftarlardan biri, sosyal medyadan ablukaya alındı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş'un Beşiktaş'ı 83-60 yendiği mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Bazı Fenerbahçeli taraftlarların başı sargılı bir şekilde tribünde yer aldığı görüldü. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e gönderme yapan taraftarlara sosyal medyada büyük bir tepki oluştu. Bu taraftarlardan biri de özür diledi.

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F.Bahçe - Beşiktaş derbisine damga vuran görüntü Şenol Güneş...
F.Bahçe - Beşiktaş derbisine damga vuran görüntü! Şenol Güneş...

Bir bankada üst düzey yönetici olduğu ifade edilen taraftar, çalıştığı kurumu da etiketleyerek Şenol Güneş'ten ve Beşiktaş'tan özür diledi.



 

Real Madrid teknik patronu Zidane'nın kariyerinden en özel anlar burada...

Zinedine Zidane'ın muhteşem hikayesi burada!Real Madrid Teknik Direktörü olarak başarıdan başarıya koşan Zinedine Zidane, futbolculuk kariyeriyle de dünya futboluna damgasını vurdu. S Sport’ta ekranlara gelen Zidane belgeselinde, efsane oyuncunun 2006 Dünya Kupası finalinde gördüğü kırmızı kart hatırlatıldı. İtalyan futbolcu Marco Materazzi’ye kafa attığı gerekçesiyle oyun dışında kalan Fransız efsane, bu hareketiyle birlikte aktif futbol hayatına da son vermişti.
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