O taraftarı görünce çok duygulandı... Seni nasıl unuturum!

Antalya'da dün yaşanan ilginç bir karşılaşma F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı eski günlere götürdü. 24. Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nin düzenlendiği otele giden Kocaman, 2010/11 sezonunun devre arasında belki de takımı şampiyonluğa götüren fitili ateşleyen isimlerden biriyle bir araya geldi.

O sezonun devre arasına zirvenin 9 puan gerisinde giren Fenerbahçe, kamp çalışmalarını yarıda kesip Y.Malatyaspor ile Türkiye Kupası maçı oynamış ve 2-1 yenilerek elenmişti. Bu hezimet sonrası kamp çalışmaları için Antalya'ya dönen takım, orada protestolarla karşılanmayı beklerken taraftarlarından büyük destek görmüştü. Hatta sarı-lacivertli futbolseverler, takıma olan inançlarını gösteren bir mektubu Aykut Kocaman'a vermiş ve öğrencilerine okumasını istemişti. İşte o mektubu veren isimlerden biri olan Erdi Yılmaz dün Antalya'da Aykut Kocaman'ın yeniden karşısına çıktı.

O MEKTUP HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Seminerde görevli olarak çalışan Erdi Yılmaz, tecrübeli hocanın yanına gitti. Yılmaz'ı görür görmez tanıyan Kocaman, sarı-lacivertli taraftarın elini sıktı. Bu yakın ilgi karşısında şaşıran ve "Hocam beni tanıdınız mı?" diyen Yılmaz, yine beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Kocaman, "Seni nasıl unuturum? Yedi yıl önce verdiğiniz mektup hâlâ aklımda. Kupadaki yenilgi sonrası taraftardan gelen destek çok değerliydi. Zor bir dönemden geçiyorduk. Bütün takım çok duygulandı ve hırslandı. Belki de o mektup 17'de 16 yapmamızı sağladı ve Fenerbahçe tarihinin en önemli şampiyonluklarından birini bize yaşattı" dedi.