O takımın 11'ine girdiler! Bir F.Bahçeli, bir G.Saraylı...
Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'équipe, Olimpik Marsilya tarihinin soon 25 yıldaki en iyi 11'ini seçti.
Kadroda Fenerbahçe'nin yıldızı Mathieu Valbuena'nın yanı sıra Galatasaray'ın eski golcüsü Didier Drogba da yer aldı. Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'équipe, Olimpik Marsilya tarihinin son 25 yıldaki en iyi 11'ini seçti.
Taraftarların oylarıyla belirlenen 11'de Türk futbolunun çok yakından tanıdığı iki isim de yer aldı. Kadroda Galatasaray'ın eski golcüsü Didier Drogba'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin yıldızı Mathieu Valbuena da yer aldı.
Öte yandan bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Mamadou Niang da ilk 11'de kendine yer buldu.
İşte o kadro:
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