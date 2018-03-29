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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.03.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

O stat dünyanın en iyileri arasında! Türkiye'nin gururu...

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O stat dünyanın en iyileri arasında! Türkiye'nin gururu...

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, 2017 yılında hizmete giren statlar arasında yapılan değerlendirmede, ilk 10'a girdi.

StadiumDB.com tarafından her yıl yeni tamamlanan statlar arasında internet üzerinden yapılan değerlendirmeyle dünyanın en iyi statları belirleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından TOKİ'ye yaptırılan 33 bin 919 kişilik Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu da 2017 yılında hizmete giren statlar arasında sekizinci sırada yer alarak dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı.
Etrafı 62 bin led kullanılarak ışıklandırılan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, görsel bir şölen de sunuyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, AA muhabirine, son dönemde ülke genelinde 36 stadın yapımının planlandığını söyledi.
Bunlardan 16'sının tamamlandığını belirten Türk, "Dünyada her yıl yeni biten stadyumlarla ilgili farklı sosyal medya mecraları üzerinden beğenilme açısından farklı kriterler konulan yarışmalar yapılıyor. Bu sene Türkiye'nin bitirdiği 3 stadyum vardı. Bunlar yarışmada ilk 20 içindeydi. Bu, bizim açımızdan çok sevindirici bir gelişme çünkü bu statlarımızın dünyada sosyal medya üzerinden tanınırlığı, bizim açımızdan çok önemli." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ABD'den sonra dünyada bir dönemde en fazla stat yapan ülke konumunda bulunduğuna dikkati çeken Türk, yeni hizmete girenlerle statların yaş ortalamasının 2-3 yıl olduğunu dile getirdi.

- Diyarbakır Stadyumu zamanda tamamlanacak

Doğru kullanabilmeleri halinde bunun övünç kaynağı olduğuna işaret eden Türk, şöyle devam etti:
"Devam edenler arasında Diyarbakır Stadyumu, önceliklerimiz arasında bulunuyor. Diyarbakır Stadyumu'nu yeni sezona hazırlıyorduk ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Türkiye Futbol Federasyonunun Türkiye Kupası finalini Diyarbakır'a alması, bizim için de işlerimizi hızla toparlama adına övünç kaynağı olacak. 33 bin kişilik stadyumun anlamlı bir final maçı ile açılması, bizi mutlu edecek. 9 Mayıs'taki final maçına çabuk şekilde hazır hale geleceğiz. Hızlı şekilde bitiririz diye düşünüyorum çünkü artık stadyum yapımında çok profesyonelleştik."

- "Büyük stadyumlara Ankara Stadyumu ile final yapacağız"

Türk, kulüplerin son dönemde daha küçük statlar istediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Avrupa'da birçok ülkede insanlar, takımları küme düşse de şampiyonluğa oynasa da stadyumlarını yüzde 80 dolduruyor. Bizde ne yazık ki böyle olmuyor. 33 bin kişilik stadyum yapıyoruz ama ortalama taraftar 8-10 bin arasında kalıyor. Böyle olunca kulüplerimiz hem ev sahibi olmanın avantajını kullanmak hem de işletmesinin çok pahalı olmaması için büyük stat istemiyor. Bundan sonra biz de yeni stadyumları çok büyük yapmayacağız. Tabii bu, Ankara'da yapılacak 55 bin kişilik stadyumun dışındakiler için geçerli. Ankara Stadyumu'nun milli takımlar stadyumu olmasını amaçlıyoruz. Projeleri tamamlanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız inceleyecek. Son şeklini verdikten sonra büyük stadyumlara Ankara Stadyumu ile final yapacağız."
Türk, bu yıl yatırım programına alınan Tokat, Uşak, Denizli ve Kütahya statlarının 8 bin ila 15 bin kapasitede butik stadyum olarak inşa edileceğini kaydetti. 

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