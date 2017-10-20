O sene olmadı bu sene de olmaz

TAKIM içinde hava nasıl? Galatasaray’ı yenebileceğine inanıyor musunuz?

Takımda ilk kez derbi yaşayacak arkadaşlarımız var. Onlarda bile güzel bir heyecan olduğunu görüyorum. Taraftarımıza tek verebileceğim söz şu: Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaparak maçı son hücrelerimize kadar hissedip, yüreğimizi ortaya koyacağız.

HER ZAMAN O SKORLA YAŞIYORLAR

Galatasaray bu sezon öyle skorlar aldı ki, taraftarından oyuncusuna dek hepsinin gönlünden 6-0’ın intikamını almak geçiyor. Ne dersin?

G.Saray psikolojik anlamda o günden bu yana hep bu skorla yaşıyor. Her zaman 6-0’ı hatırlıyor. Geçen yıl da G.Saray buraya ‘O sene bu sene’ parolasıyla gelmişti. ‘Artık bu sene Kadıköy’de kazanırız’ diyorlardı. Ama o sene de olmamıştı. Bu sene de olmaması için elimizden geleni yapacağız. Onlar da biz de kazanmak için oynayacağız. Kötü şey olmadan, güzel bir derbi olmasını diliyorum.

BU DERBİ BİZİM İÇİN VİRAJ MAÇI

G.SARAY’ı yenmeniz halinde, bu şampiyonluğun müjdecisi olur mu?

Şampiyonluk müjdesi demeyelim zira daha çok erken. Ancak şampiyonluk yolunda bize özgüven kazandırır ve itici güç olur. Bu anlamda bizim için bir viraj maçı, sonuç geleceğimiz için mesaj verecek. Bizim tek şansımız bu maçı kazanmak. Galatasaray puan itibarıyla önde olduğu için onlar biraz daha rahat gözüküyor. Biz kazanıp hem puan farkını kapatacağız hem de lige yeni bir heyecan getirip, lige görkemli bir geri dönüş yapacağız. Geçen sene yaptık bu sene de yaparız. Çok sabırlı, dikkatli rakibin hatalarından iyi yararlanan bir oyun anlayışımız olmalı. Taraftar desteği arkalarında olsa da rakibe kendi oyunumuzu oynatarak kazanacağız. Kazanarak dönersek ilk devreyi, lider olamasak bile çok daha iyi bir yerde bitiririz.

G.SARAY derbisi öncesi arkadaşımız Süleyman Arat’ın sorularını yanıtlayan Hasan Ali Kaldırım, “Maçı son hücrelerimize kadar hissedip yüreğimizi ortaya koyacağız” dedi.

ARTIK BASKIYLA YAŞAMAYI ÖĞRENDİM

Taraftar tepkileri performansını nasıl etkiler?

F.Bahçe’de oynayan bir futbolcu baskıları kaldırabilmeli. Ben artık baskıyla yaşamayı öğrendim. Kötüleri değil taraftarımızın beni desteklediği güzel anıları kafamda tutmaya çalışıyorum. Bu da bana itici güç veriyor.

OZAN TUFAN TARAFTARLA ARASINI DÜZELTTİ

BASKILAR daha çok sen ve Ozan Tufan üzerinde yoğunlaşıyor...

Taraftar belli bir zaman başarı gelmezse yeni yüzler istiyor. Bu süreçte ne bende ne Ozan’da negatif bir düşünce oluşmadı. Ozan daha çok çalışıyor. Taraftarla arasını düzeltti. Ben buna çok sevindim.

HOCA NE KONUŞMASI GEREKTİĞİNİ İYİ BİLİR

KOCAMAN’ın “G.Saray ile aramızdaki puan farkı suni. Gerçek kapasitelerini bundan sonra göreceğiz” sözleri için ne diyorsun?

Aykut hocamız entelektüel bir insan, nerede neyi konuşacağını çok iyi bilen bir teknik adam. Ben bu açıklamasına tamamen katılıyorum. G.Saray ile bizim fikstürümüzü karşılaştırdığımızda farklılıkları görebilirsiniz. Bu maç bizim son, G.Saray için ise ilk derbi. Onlar lige iyi bir başlangıç yaptılar. Ama dikkatli bakarsanız onlar için ilk ciddi rakip biz olacağız. Bu maçtan sonra onları çok zorlu bir süreç bekliyor. Bizim ise kalan maçlarımız ise kağıt üzerinde biraz daha hafif gözüküyor.

VAN Persie neden isteneni veremedi? Düzelir mi?

Sezon başında aslında onu fit durumda gördüm. Ama maalesef milli takıma gittiğinde yine sakatlandı. O günden bu yana da aramızda olamadı. Bu kez biraz uzun sürdü. Bu sakatlık olmasaydı çok iyi bir yoldaydı kendisi. Ondan beklentiler elbette ki çok yüksek. Sakatlığı tamamen atlatıp fit noktaya ulaştığı an muhteşem bir dönüş yapacaktır.

F.BAHÇE’DE KAPTAN OLMAM AİLEME GURUR VERİYOR

KAPTAN olmak seni nasıl etkiliyor?

Volkan Demirel ve Mehmet Topal sahada olmadığı zamanlarda bu görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Böyle büyük bir camiada sahaya kaptan olarak çıkmak çok güzel bir duygu. Ailem bununla gurur duyuyor.

Video hakem sisteminin maçlarda çok az kullanılması gerekiyor. Belki sadece maçlarn kopma noktalarında kullanılabilir. Daha fazla kullanılması futbolun seyir zevkine zarar verir. GEÇEN hafta takımının 3-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında sağ ayağıyla bir gol atan Hasan Ali, “Kariyerimin ilk golünü Fenerbahçe’deki ilk sezonumda Galatasaray’a uzak mesafeden atmıştım. Malatya maçında da sağ ayağımla attım. Galiba artık sağ ayağımı daha sık kullanmam gerekiyor!” dedi.

ÇOK PUAN KAYBETTiK ÇÜNKÜ...

TAKIMIN yüzde 60’ı yeni oyunculardan kurulu. Yenilerin takıma, ülkeye adaptasyonu biraz zaman aldı. Bu durum kötü bir etki yaptı, kritik puan kayıpları yaşattı bize. Ama artık sürekli kazanmak zorundayız.

MALATYA MAÇI BİZİM DÖNÜM NOKTAMIZ

FENERBAHÇE’nin fazla defansif oynadığını iddia edenler var. Sen bu görüşe katılıyor musun?

Akhisar maçı için bu eleştiriye katılabilirim. Defansif oynamak istemeyen bir takım olmamıza rağmen o maçta öyle oynadık. Manisa’da rakip kaleye sanırım 4 ortamız vardı. Ama Yeni Malatyaspor maçında sadece ilk 30 dakikada bambaşka bir görüntümüz vardı. Bize artık Malatya maçı ve sonrası olarak bakılsın. O maç dönüm noktasıdır. Takımda taşlar yerine oturdu. Bundan sonraki süreç bizim asıl gücümüzün görüleceği süreçtir.

SOYUNMA ODASINDA BAŞKANIN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR

AZİZ Yıldırım ceza aldığı günden bu yana takımda düşüş var. Yıldırım’ın maça ve soyunma odasına gelememesi sizleri olumsuz mu etkiliyor?

Başkanımız soyunma odasına geldiğinde benim için ayrı bir motivasyon ve itici güç oluyordu. Bu sezon aldığı cezadan ötürü çoğu zaman ondan ayrı kaldık. Bu süreçte bazen Aziz Yıldırım’ın eksikliğini hissediyoruz. Başkanımız her zaman yanımızda olabilse bizim için çok daha iyi olur.