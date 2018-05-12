O saat tarihe mi karışıyor? Hamburg...
Hamburg'un Bundesliga'da geçirdiği zamanı gösteren saat tarihe mi karışacak? M'Gladbach'ı yenmeleri yetecek mi? İşte detaylar...
Hamburg - M'Gladbach
* Hamburg'ta Mavraj ve Walace kadro dışı.
* M'Gladbach'ta Doucoure, Stindl ve Villalba sakat, Johnson'un durumu şüpheli.
* 54 yılı aşan Bundesliga serüvenleri, M'Gladbach'ı yenseler bile son bulabilir.
* Saatin çalışmaya devam etmesi için kulaklar, Wolfsburg-Köln maçında olacak.
Wolfsburg - Köln
* Wolfsburg'ta Mehmedi sakat, Köln'de önemli bir eksik yok.
* Aralarındaki son 6 maçta Wolfsburg, Köln'ü yenemedi. (4 beraberlik)
* Wolfsburg kazanır, Freiburg da Augsburg'a kaybederse; Wolfsburg ligde kalacak.
* Berabere kalmaları halinde, Hamburg ile aralarındaki 10 gollük genel averaj farkı devreye girecek.
* Köln'den sürpriz bir yenilgi alırlarsa küme düşme ile karşı karşıya kalabilirler.
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