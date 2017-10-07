O projeyi tamamlamadan bırakmayacak! Aziz Yıldırım...

Bu proje sayesinde Samandıra'daki 80 dönüm ile Dereağzı'ndaki 37 dönümlük tesisler boşa çıkacak. Samandıra'daki arazinin değeri şu an için 100 milyon dolar olarak hesaplanırken, Dereağzı'ndaki tesisin değerinin ise 160 milyon euro'ya dayandığı hesaplandı. Bazı kongre üyeleri ve yönetim kurulundan isimler özellikle Dereağzı'ndaki tesislerin borçların ödenmesine çok yardımcı olacağı görüşünüyor.

Aziz Yıldırım ise Pendik'te hayali olan tesislerin yapılmasından önce Fenerbahçe'nin tek bir arazinin bile satılmasına karşı. İki arazinin 2009'dan bu yana değerini en az iki katı oranında katladığı daha yüksek rakamlarında bulunabileceği konuşuluyor. Başkan'ın planlarına göre Dereağzı'nda gerekli izinlerin alınarak lüks dairelerin bulunacağı bir sitenin yapılması durumunda kulübün borç yükünün tamamen kalkacağı konuşuluyor. (Fotospor)