O pozisyonda isyan etti! Bayrak kalkınca...
Fenerbahçe eski futbolcusu ve Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz Roman Neustadter'in ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golüne sosyal medyadan tepki gösterdi.
Fenerbahçe - Antalyaspor maçının 21. dakikasında Roman Neustadter takımı adına 3. golü kaydetti. Ancak maçın yan hakemi Serkan Çimen ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.
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Fenerbahçe eski futbolcusu ve Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz Roman Neustadter'in ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golüne sosyal medyadan tepki gösterdi.
Durmaz sosyal medya hesabından "Antalya spor iki solbek ile oynuyor. Bir Sakıb ikincisi o kanattaki yan hakem" şeklinde paylaşım yaptı. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar tarafından en çok etkileşim alan tweetlerden biri oldu.
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