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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.01.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

O parayı verecekler! Mesut Özil...

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O parayı verecekler! Mesut Özil...

Mesut Özil'in transferi için çok konuşulacak formül!

Arsenal'da kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le ilgili olarak Ada basını ilginç bir iddiaya yer verdi. 30 yaşındaki yıldız ismi elden çıkarmak isteyen Topçular'ın muhtemel bir transfer hâlinde oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

Arsenal'da kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkındaki iddialara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bir süre öncesine kadar Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen 30 yaşındaki 10 numara için menajer Unai Emery'nin kesin kararını verdiği ve oyuncunun satış listesine konulmasını istediği öne sürülmüştü.

HABERİ DUYURDULAR
Daily Mirror gazetesi ise konuyla ilgili olarak yayımladığı haberde Topçular'ın Mesut için çok ilginç bir formülün üzerinde durduğunu kaydetti. Haberde Londra kulübünün Mesut'un başka bir kulübe transfer olması hâlinde maaşının bir kısmını ödemeye razı olduğu ifade edildi.

Kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan yıldız isim, Arsenal'dan haftalık 400 bin euro kazanıyor. Oyuncunun bu yüksek maaşı da olası bir transferin önünde en büyük engel olarak görülüyor. (Fanatik)

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, son lig maçının ardından Mesut Özil hakkında bu açıklamayı yapmıştı...

Emery'den Mesut Özil açıklaması!Arsenal'in Premier Lig'de West Ham'a kaybettiği mücadelede kadroda yer almayan Mesut Özil için, hocası Unai Emery açıklama yaptı.
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