O parayı verecekler! Mesut Özil...
Mesut Özil'in transferi için çok konuşulacak formül!
Arsenal'da kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le ilgili olarak Ada basını ilginç bir iddiaya yer verdi. 30 yaşındaki yıldız ismi elden çıkarmak isteyen Topçular'ın muhtemel bir transfer hâlinde oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.
Arsenal'da kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkındaki iddialara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
Bir süre öncesine kadar Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen 30 yaşındaki 10 numara için menajer Unai Emery'nin kesin kararını verdiği ve oyuncunun satış listesine konulmasını istediği öne sürülmüştü.
HABERİ DUYURDULAR
Daily Mirror gazetesi ise konuyla ilgili olarak yayımladığı haberde Topçular'ın Mesut için çok ilginç bir formülün üzerinde durduğunu kaydetti. Haberde Londra kulübünün Mesut'un başka bir kulübe transfer olması hâlinde maaşının bir kısmını ödemeye razı olduğu ifade edildi.
Kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan yıldız isim, Arsenal'dan haftalık 400 bin euro kazanıyor. Oyuncunun bu yüksek maaşı da olası bir transferin önünde en büyük engel olarak görülüyor. (Fanatik)
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, son lig maçının ardından Mesut Özil hakkında bu açıklamayı yapmıştı...
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