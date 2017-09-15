'O para üzerimde baskı yaratmaz'

Çoğu kişi bu rakamı yüksek bulup, yönetime eleştiri yağdırdı. Ancak Ndiaye G.Saray formasıyla çıktığı ilk maçtan itibaren tartışmalara noktayı koydu. Hem defansta hem ofansta takıma büyük katkı yapan 27 yaşındaki futbolcu, transferi sonrası ilk röportajını Hürriyet’e verdi. İşte Ndiaye ile yaptığımız sohbetten öne çıkanlar...



Kenetlenmemiz 10 numara!



G.Saray’ın senin için ödediği bonservis bedeli üzerinde baskı yaratıyor mu?

Hayır, baskı yaratmadı. Yaratmaz da. İnsanların ne dediğine fazla aldırış etmiyorum. İnsanlar bir gün öyle der, bir gün böyle der. Önemli olan benim performansım.

Geçen sezonki Galatasaray ile şimdiki arasındaki ne gibi farklar neler?

Geçen sezonla ilgili bir şey söyleyemem çünkü burada değildim. Ama bu seneki arkadaşlığımız çok iyi. Kenetlenmemiz 10 numara. Çok iyi bir takım oluşturduk.



4 takımın şampiyonluk şansı eşit



Şampiyonluk şansınızı nasıl görüyorsun?

Şu an G.Saray, Beşiktaş, Başakşehir ve F.Bahçe’nin şampiyonluk şansı eşit. Yarışta öne geçebilmemiz için çok çalışmalıyız. Şu anda iyi bir takım olduk ama ne olacağını zaman gösterecek.

Antalya’daki 1-1’lik sonuç için neler söylersin?

Koşullar göz önüne alınınca kötü bir sonuç değil. Milli maçlar nedeniyle bir arada değildik. İklim koşulları da zordu. Kasımpaşa maçıyla yeniden o tutkulu, herkesi mutlu eden G.Saray sahada olacak.



Artık gol atmaya da başlayacağım



Galatasaray taraftarları bugüne dek Ndiaye’nin yüzde kaçını izledi?

Ben kolay tatmin olan bir adam değilim. Yaptığımın çok daha fazlasını yapmak isterim. Her maçımı yeniden izler, yaptıklarımı yapmadıklarımı tek tek dökerim. Kötü bulduğum şeylerin üzerine giderim. Bunları yaptıkça daha iyi performans göstereceğim ve artık gol atmaya da başlayacağım.