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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'O maçta ne oldu anlayamadım!'

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'O maçta ne oldu anlayamadım!'

Sevilla ve Barcelona’da kazanmadık kupa bırakmayan Adriano, 2016-17 sezonunun en flaş transferlerinden biri olarak geldi Beşiktaş’a.

Siyah beyazlı takımdaki ilk yılında lig şampiyonluğu kupasını kaldıran Brezilyalı sol bek, üst düzey oyun zekasının yanı sıra benzersiz soğukkanlılığı ile ‘sakin güç’ tanımına en iyi uyan  futbolcuydu. Beşiktaş’ta geçen 3 yılın ardından ülkesine dönme kararı alan Adriano, Türkiye’deki son röportajını Hürriyet’e verdi. “İstanbul her zaman kalbimde yaşayacak” diyen 35 yaşındaki futbolcu, yeşil sahalara veda ettikten sonra teknik adamlığa başlayacağını belirterek, “Umarım bir gün Beşiktaş’a teknik direktör olarak dönerim” dedi.

En iyi futbol oynayan takım bizdi

Kendisinin de görev yaptığı son üç sezonda Türkiye’nin en iyi futbol oynayan takımının Beşiktaş olduğunu savunan Adriano, “İki yıldır şampiyonluğu kaçırmamıza gerçekten çok şaşırıyorum. Halbuki en iyi futbol oynayan takım bizdik. Özellikle bu sezon şampiyonluğa çok yaklaştık ama Galatasaray maçında her şey bitti. Rakibin taç atışından bulduğu ilk gol sonumuz oldu. Orada ya hakem Bülent Yıldırım iyi gününde değildi ya da maçın heyecanına kendini kaptırdı, dalgındı. Ya da biz yeterli kalamadık. Ama sonuçta bir sıkıntı vardı” diye konuştu.

Artık macera aramıyorum

Beşiktaş’tan ayrılan Şenol Güneş’in A Milli Takım’da başarılı olacağına yürekten inandığını ifade eden Adriano, “Güneş ilginç bir insan. Hem oynayanların hem de izleyenlerin keyif aldığı bir futbol oynatıyor” dedi. Çin ve Katar’dan teklifler almasına karşın ülkesine dönmeye karar verdiğini Adriano, “Artık macera aramıyorum. Ailem ve yakınlarım Brezilya’da. Sao Paulo kentinde çok yetenekli gençler var. Onların başında tecrübeli bir isim olarak forma giymek istiyorum” ifadelerini kullandı..

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