O maçı bir türlü unutamıyor! Fikret Orman...

Karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden ve mutluluğunu yönetici arkadaşlarıyla paylaşan Orman, bu sonucun önemli olduğunu fakat abartılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Böyle bir skorla Devler Ligi’ne başlamak büyük olay. Ancak sevincin de bir sınırı var. Ben dahil herkes bu sonucu büyütmemeli. Önümüzde somut bir örnek olan geçen yılki Napoli maçı var. Onları da deplasmanda 3-2 yenmiştik ama sonra sahamızda berabere kalarak havlu attık. O yüzden ben Napoli’yi unutmadım, takım da unutmadı. Buna eminim” ifadelerini kullandı.

LEIPZIG UYARISI

Galibiyetin takımın özgüveni adına çok önemli olduğunu ifade eden başkan Fikret Orman, Alman ekibi Leipzig’in çok tehlikeli bir takım olduğunu belirtip şunları söyledi:

“Bu maç burada kaldı, şimdi önümüzde Leipzig maçı var. Bence Alman takımı grubun gizli favorisi, çok dikkat etmeliyiz. Porto’dan çok daha zor bir oyun bizi bekliyor. Buna hazırlanmalıyız.” (Habertürk)