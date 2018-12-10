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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.12.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

O liste açıklandı! UEFA...

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O liste açıklandı! UEFA...

Bu yıl 18'incisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i adayları arasında geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Real Madrid'den 9 oyuncu yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre futbolseverler, Avrupa'da 2018 yılının en iyi takımını belirlemek için 11 Ocak 2019'a kadar oy verebilecek.

50 adayın bulunduğu listede, Real Madrid'den 9 futbolcunun yer alması dikkati çekti. Eflatun-beyazlılardan kaleci Navas'ın yanı sıra defansta Marcelo, Ramos, Varane, orta sahada Casemiro, Isco, Kroos, Modric ve forvette Bale yılın 11'ine aday gösterildi.

Barcelona 7, Atletico Madrid ve Liverpool 6'şar oyuncu ile Real Madrid'in ardından listede en fazla futbolcusu yer alan takımlar oldu.

UEFA Yılın 11'i adayları şöyle:

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Keylor Navas (Real Madrid), Jan Oblak (Atletico Madrid), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Jordi Alba, Gerard Pique, Samuel Umtiti (Barcelona), Giorgio Chiellini (Juventus), Jose Gimenez, Diego Godin, Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Kalidou Koulibaly (Napoli), Kostas
Manolas (Roma), Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane (Real Madrid), John Stones (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Casemiro, Isco, Toni Kroos, Luka Modric (Real Madrid), Kevin De Bruyne, David Silva (Manchester City), Eden Hazard, N'Golo Kante (Chelsea), James Milner (Liverpool), Saul Niguez (Atletico Madrid), Dimitri Payet, Florian Thauvin (Olympique Marsilya), Miralem Pjanic (Juventus), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (Barcelona)

Forvet: Gareth Bale (Real Madrid), Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Neymar (PSG), Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo (Juventus), Edin Dzeko (Roma), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Sadio Mane, Muhammed Salah, Roberto Firmino (Liverpool), Lionel Messi, Luis Suarez (Barcelona)

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