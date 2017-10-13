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O ismi Mario Gomez göndermiş... Fenerbahçe'ye gitmelisin!

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Soldado için devreye Mario Gomez de girmiş. Beşiktaş’ın eski yıldızı, İspanyol forvete “F.Bahçe’de oynarsan belki de yeniden milli takıma seçilirsin” telkininde bulunmuş.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado'nun sarı-lacivertli takıma imza atmasında Mario Gomez'in etkisinin çok büyük olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'a gelmeden önce unutulan bir isim olan, siyah-beyazlı takımda ise gol kralı olup yeniden Alman Milli Takımı'nda oynamaya başlayan İspanyol asıllı Gomez'in, "Sen de Fenerbahçe'de yeniden doğabilirsin. Kimbilir, belki de yeniden milli takımda oynamaya başlarsın" diyerek Soldado'yu yüreklendirdiği öğrenildi.

Gomez 6 attı, Soldado sıfır çekti!
Roberto Soldado şu ana kadar bekleneni veremezken, 5'i lig, 2'si Avrupa toplam 7 maçta gol ve asist üretemedi. Beşiktaş'ta ilk 7 lig maçında 6 kez fileleri sarsan Gomez ise sezonu 26 golle 'kral' olarak tamamladı. (Fotomaç)

O ismi Mario Gomez göndermiş... Fenerbahçeye gitmelisin

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