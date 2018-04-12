O ismi istiyordu... Portekiz'den, Yıldırım'a yanıt geldi!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Benfica'nın Avrupa için görevlendirdiği scout ekibinin başında bulunan Jose Beto'yu transfer etmek istediği iddia edilmişti. Portekiz basınından bu iddiaya yanıt geldi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olarak Benfica'dan Jose Beto'yu scout ekibinin başına getirmek istediği iddia edilmişti.
Benfica'nın Avrupa için görevlendirdiği scout ekibinin başında bulunan Beto'nun sözleşmesi sezon sonunda ermesi iddiaları güçlendirmişti ancak Portekiz basınından aksi yönde bir haber geldi.
RESMİ TEKLİF YOK
Record gazetesi, şimdiye dek Sarı Lacivertli ekipten Portekiz temsilcisine herhangi bir resmi teklifin gelmediğini açıkladı. Öte yandan Ukrayna ekibini Shakhtar Donetsk'in de ünlü gözlemciyi transfer etmek istediği öne sürüldü. (Fanatik)
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