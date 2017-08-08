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O isimleri kibarca kovdular... Lütfen artık gidin!

Takımda yabancı sayısı 13’e çıkıp, maaş büçtesinin sınırına gelinince, Galatasaray Yönetimi gözden çıkarılan isimlerle bir kez daha görüşme kararı aldı. Özellikle De Jong, Cavanda ve Donk’a yoğun baskı var.

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Galatasaray Yönetimi artık gözden çıkarılan oyuncularla yolları tamamen ayırmaya çalışıyor. Kadrodaki yabancı sayısının 13'e çıkmış olması, maaş limitinin de yavaş yavaş zorlanması nedeniyle hem kontenjanda hem de bütçede yer açmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, satış listesindeki isimlerle bir kez daha görüşecek.

ONAY BEKLENİYOR
Cavanda, De Jong ve Donk'a baskı kuran Galatasaray Yönetimi, bu oyuncularla gerekirse uzlaşma yoluna gidip yolları ayırmayı planlıyor.

Daha sonra Linnes, Carole, Hakan Balta, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Umut Gündoğan ve Sinan Gümüş'ün de gönderilmesi gündemde. Bu oyuncuların gönderilmesi hakkında Tudor'dan onay alındığı da gelen haberler arasında. (Sözcü)

 

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