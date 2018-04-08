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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
08.04.2018 - 19:54, Son Güncelleme:

O isimden maç sırasında olay tweet!

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O isimden maç sırasında olay tweet!

Bursaspor'un eski golcüsü Cedric Bakambu'nun, Yeşil Beyazlı ekibin Kasımpaşa maçı sırasında attığı sosyal medya mesajı gündem yarattı.

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında Bursaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Ligin 2. yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Bursa ekibi yine bir lig maçından mağlubiyet ile ayrıldı.

Maç oynandığı sırada Bursaspor'un eski golcüsü Bakambu'dan olay bir mesaj attı. Fransız futbolcu, Twitter'dan, "Naber Bursa?" mesajını gönderdi ve bir anda sosyal medyada gündem oldu. (Fanatik)

O isimden maç sırasında olay tweet

 

Bayern Münih ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti!

Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! (ÖZET)Bundesliga'da şampiyon bitime 5 hafta kala Bayern Münih oldu. Augsburg'a konuk olan ile Bayern Münih, rakibini 4-1 mağlup ederek ligde üst üste 6. kez mutlu sona ulaştı. Maçın 18. dakikasında Süle'nin kendi kalesine attığı golle geriye düşen Bayern Münih, 32. dakikada Tolisso ile golü buldu ve skor 1-1 oldu. 38. dakikada James Rodriguez ile öne geçen Bavyera ekibi, ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle bitirdi. 62.dakikada Robben ile farkı 2'ye çıkaran Bayern Münih, 87. dakikada Wagner ile işi bitirdi ve rakibini 4-1 mağlup etti. Puanını 72 yapan Bayern, bitime 5 hafta kala, üst üste 6.; toplamda ise 28. şampiyonluğuna ulaştı.
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