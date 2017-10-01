O ikili böyle oynarsa, maçı kaybederler!

İşte, Kenan Başaran'ın ilk 45 dakikayla ilgili yorumları...

- Maç öncesi beklentileri karşılayan heyacanlı ve keyifli bir devre izledik. Siz ne dersiniz?

- Evet, kesinlikle. Futbolcu kalitesi, iklim ve tribün… Yani iyi bir maç için herşey var. Hocalar da zaten 3 puandan başka şey düşünmüyor. Atak üstünlüğü Beşiktaş’ta. Talisca, hazırlanışı ve son vuruşuyla muazzam bir gol attı. Futbolu sevmeyenlere futbolu sevdirecek bir gol. Babel’in de asisti mükemmeldi. Penaltı noktasına topu diker gibi Talisca’ya vuruş pozisyonu yarattı.

- Beşiktaş ikinci golü koklarken Trabzonspor’un golü geldi. Burada kabahatin büyüğü Medel… Şilili oyuncu kayarak ve genelde ilk hamleleriyle meşhur. Ama Beşiktaş’ta henüz ritmini bulamadı. Süper Lig’in futbol karakterinin onu zorladığını düşünüyorum. Birisinin ona “Bu ligde oyuncuların teknik kapasitesi çok yüksek. Hamleni yaparken bunu unutma” demesi lazım.

- Sonuç onun hatasıyla başlayan atak golle sonuçlandı. 1-1’den sonra Trabzonspor’un özgüveni arttı ve maça ortak oldu. Beşiktaş, devrenin sonuna doğru oyundan düşerken bundan Trabzonspor’un sert taktik faulleri de etkili oldu.

- Negredo ve Lens’i nasıl buldunuz?

- Negredo, Lens’ten daha iyi top dağıtıyor. Dar açıdan direkte patlayan bir de şutu var. Peki Lens? Forsu var ama Quaresma’nın yanından yöresinden geçecek gibi değildi. İlk devre şansını iyi kullanamadı.

- İkinci devre nasıl hamleler bekliyorsunuz?

- Yanal’ın hücuma yönelik hamle oyuncuları Yusuf, Rodallega ve Volkan Şen… Ama Trabzon’da mevcut kadroda büyük bir sıkıntı yok. Güneş’in Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Orkan Çınar… Eski maçlara göre Güneş’in eli bugün daha zayıf. Güneş’in Tosun-Lens değişikliğine gitmesini bekliyorum öncelikle.

Hatta Gönül’ü de oyuna alıp Necip’i orta sahaya çekebilir. Zira Medel, ilk devre güven vermedi. Aksi halde Medel ve Lens’in kendilerine format atarak ikinci devreye çıkması lazım. Böyle oynarlarsa Beşiktaş kaybeder.