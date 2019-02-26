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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
26.02.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

O hareketin cezası belli oldu! Kepa...

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O hareketin cezası belli oldu! Kepa...

İngiltere Lig Kupası'nda hocası Maurizio Sarri'nin direktifini dinlemeyerek oyundan çıkmayı reddeden Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalaga'nın cezası belli oldu.

İspanyol file bekçisinin haftalık maaşında kesinti yapılacağı kaydedildi.

Dünyanın en çok kazanan kalecileri arasında bulunan Kepa, Chelsea'den haftalık 195 bin pound (1.36 milyon TL) kazanıyor.

Hocasına karşı geldiği için özür dileyen Arrizabalaga, hocasından, kulüpten ve takım arkadaşlarından özür dilemek istediğini dile getirdi.

Kavulmanın eşiğinde olan Maurizio Sarri Kepa'nın bu hareketi karşısında şoka girerek çok sinirlenmişti.

O hareketin cezası belli oldu Kepa...

Chelsea'yi penaltı atışlarıyla yenen Manchester City'de, kutlamalar soyunma odasında da devam etmişti...

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