O hareketin cezası belli oldu! Kepa...
İngiltere Lig Kupası'nda hocası Maurizio Sarri'nin direktifini dinlemeyerek oyundan çıkmayı reddeden Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalaga'nın cezası belli oldu.
İspanyol file bekçisinin haftalık maaşında kesinti yapılacağı kaydedildi.
Dünyanın en çok kazanan kalecileri arasında bulunan Kepa, Chelsea'den haftalık 195 bin pound (1.36 milyon TL) kazanıyor.
Hocasına karşı geldiği için özür dileyen Arrizabalaga, hocasından, kulüpten ve takım arkadaşlarından özür dilemek istediğini dile getirdi.
Kavulmanın eşiğinde olan Maurizio Sarri Kepa'nın bu hareketi karşısında şoka girerek çok sinirlenmişti.
Chelsea'yi penaltı atışlarıyla yenen Manchester City'de, kutlamalar soyunma odasında da devam etmişti...
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