"O hareketi Obradovic'e yapsa..."
Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Datome, Sarri ile Kepa arasında yaşanan tartışma hakkında konuştu.
Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Luigi Datome, Manchester City-Chelsea karşılaşmasında Teknik Direktör Sarri ile kaleci Kepa arasında yaşanan tartışmaya ilişkin yorumda bulundu.
Twitter kullanıcısından gelen, "Obradovic ne yapardı?" sorusuna yanıt veren Datome, Kepa için, " Kalecinin hayatta kalabileceğini sanmıyorum" yorumunu yaptı.
İngiltere Kupa finalinde Chelsea Teknik Direktörü Sarri, kısa süreli sakatlık yaşayan Kepa'yı oyundan almak istemiş; ancak oyuncu hocasını dinlemeyip oyundan çıkmamıştı.
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