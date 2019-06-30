'O gurur parayla ölçülmez'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleri'O gurur parayla ölçülmez'
GeriDiğer 'O gurur parayla ölçülmez'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
Süleyman ARAT
30.06.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

'O gurur parayla ölçülmez'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'O gurur parayla ölçülmez'

Yarışların Efendisi olarak anılan Gazi Koşusu, jokey Gökhan Gökçe için ayrı bir önem taşıyor.

 Tam 10 kez katıldığı bu büyük yarışta kupayı iki kez kıl payı kaçıran 30 yaşındaki Gökçe, bugün bineceği Scoutleo adlı atla şanssızlığını yenmeyi hedefliyor. 2014’teki yarışı Suzi God’la yarım boyla kaybeden, geçen yıl da Distant Shining’le ikinci olan Gökçe, “Böylesine anlamlı bir kupayı kaldıramamak içimde bir uhdedir. Kaybedince çok üzülmüştüm. Bugün kazanırsam inanılmaz ve çılgınca sevinirim. Neler yaparım şu an bilemiyorum ama o üzüntülerimin izi ancak büyük coşkuyla silinir” diye konuştu.

‘İkramiye umurumda değil’

Gazi Koşusu’nu kazanmayı rekor ikramiye için değil, birinci olma gururunu yaşayabilmek için çok istediğini ifade eden Gökçe, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bugünlere gelmemizin, böylesine rahat bir hayat yaşamamızın sebebi  olan Mustafa Kemal Atatürk’ün adının yazılı olduğu o güzel kupayı kaldırmak benim için her şeyden değerli. Başkaları ne düşünür bilemem ama ikramiyesi benim umurumda değil. Kazanacağım para değil, kazanacağım gurur ve prestij, değerli. Böyle bir onurun, gururun böylesi güzel kupanın para-pulla tarifi olmaz.”

Kırbaça karşıyım hiçbir at sertlikle terbiye olmaz

Kırbaç vurmayı hiç sevmediğini söylen Gökhan Gökçe, “Hiçbir at sertlikle, kırbaçla terbiye olmaz. Ancak onun dilinden anlayarak uyum yakalar başarılı olursunuz. Scoutleo ile kantarma üzerinden konuşur anlaşırız. Tıpkı bir bebeğin kordonla anneye bağlıyken hiç konuşmadan anlaşması gibi bir durum bu” ifadelerini kullandı.

BU KUPA ÇOCUKLUK HAYALİM

Gazi Koşusu için piste ilk kez 2005 yılında 14 yaşında, apranti okulu öğrencisi olarak çıktığını söyleyen Gökhan Gökçe, “O gün seremonide bayrak taşımıştım. O günden beri hayalimdir bu kupa. Bu hayalime iki kez çok yaklaştım olmadı, inşallah bugün olacak” dedi.

SCOUTLEO REKOR iÇiN PiSTTE

Gökhan Gökçe’nin bineceği Scoutleo, Gazi Koşusu’nu kazanırsa, 3 yıl içinde birden fazla Gazi Koşusu kazanan Eliyeşil, Giraud, Kura ve Temel ekürilerinin arasına Güzelocak ekürisi de eklenecek. Hatırlanacağı üzere Güzelocak ekürisi 2016’da Graystorm ile zafere ulaşmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
'O gurur parayla ölçülmez'
Fenerbahçe'de transfer bombaları peş peşe!
Ümit Karan: "Hayalim Galatasaray'da hocalık yapmak"
PSG'den Bursa hamlesi! Yeni Neymar...