O gerçek ortaya çıktı! Frey...
Fenerbahçe bu yıl kötü bir sezon geçirirken, ortaya çıkan görüntüler bir anda tepki toplamıştı.
Gol yollarında sorun çeken Fenerbahçe, yeni transferler Slimani ve Frey'den istediği verimi alamadı. Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği Michael Frey'in bu videosu görenleri şaşırtmıştı. Frey'in eğlenceli ve rahat tavırlar sergilediği video sosyal medyada konuşulmaya başladı.
Videonun yeni olduğunu sanılırken Frey eleştiri oklarının hedefi oldu. Ama gerçek ortaya çıktı. İsviçreli futbolcunun dans görüntülerinin Zürih günlerinden olduğu ortaya çıktı.
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