O futbolculara şike cezası

Arda Turan transferi için Barcelona’ya giden Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, dün akşam yıldız futbolcuyla bir araya geldi. Hürriyet'e konuşan başkan Gümüşdağ, 'Kısaca söyleyebilirim ki, Arda’nın arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye niyetli olması, bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen, özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi için yapmaya hazır olduğu büyük fedakârlıklar sebebiyle prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum' dedi.