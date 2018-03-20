O futbolcu küme düşsün derse eski Süper Lig ekibi küme düşecek!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler Futbol HaberleriO futbolcu küme düşsün derse eski Süper Lig ekibi küme düşecek!
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Futbol
20.03.2018 - 19:15, Son Güncelleme:

O futbolcu küme düşsün derse eski Süper Lig ekibi küme düşecek!

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O futbolcu küme düşsün derse eski Süper Lig ekibi küme düşecek!

Manisaspor Sportif Direktörü Ufuk Dündar önemli açıklamalarda bulundu. Dündar, Manisaspor'un eski futbolcuları Ariza Makukula'nın iki dudağının arasında olduğunu belirtirken, futbolcunun küme düşmesini istemesi halinde takımın küme düşeceğini söyledi.

Manisaspor Sportif Direktörü Ufuk Dündar kulübe dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dünar'ın açıklamaları:

'Ariza Makukula 1.700.000 euroya transfer edilmiş.8 yılda ödenen parası 125.000 €, 3 yönetim sadece 125 bin euro ödemiş. Haziran ayında Makukula avukatına ‘Manisaspor lig düşsün’ derse, biz hiç 2. Lig’e başlamadan 3. Lig’den başlıyoruz. Portekiz federasyonuna 25 bin euro ödemediğimiz takdirde -3, Perovic’in kulübüne ödemediğimizde -3, Novillo’ya da 70 bin euro ödemediğimizde bir -3 cepte görünüyor. Bu paralar ödenmezse eksi 9 puan ile başlıyoruz. Kulüplerin aldığı resmi TFF lisans sözleşmesi var. Şu durumda Manisaspor’un onu da alabilme ihtimali yok. Geçtiğimiz sezon yediğimiz eksi 3 puan cezasının bir nedeni de oydu. Bir de onu eklersek yeni sezona eksi 12 puanla başlamamız çok yüksek bir ihtimal. Kulüpte belgelerle ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Belgelere ulaşmakta çok güçlük çekiyoruz. Bu aldığımız bilgilerin çoğunluğu şifaen edinilmiş bilgiler. Eski başkanın (Abdullah Mergen) genel kurulda ‘hesaplar karışık’ demesi bile hafif kalıyor sanki.'

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