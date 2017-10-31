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O fotoğrafla gündem oldu! Mesut Özil...

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, memleketi Zonguldak'ta çekilen çocukluk fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu.

Hürriyet Haber
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Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil´in, 12 yaşındayken memleketi Zonguldak’ta hastane önünde babası ve ağabeyiyle çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Mesut Özil’in, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde çekilen küçüklük fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü. Fotoğrafta Mesut Özil’in yanında kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil yer aldı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Hışıroğlu Köyü’nden olan Özil ailesinin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi´nde bir yakınlarını ziyaret sırasında çekildiği öğrenildi.(Skor)

O fotoğrafla gündem oldu Mesut Özil...

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