O formalar kriz çıkardı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yeni sezon koleksiyonlarında kaleci formalarının birebir aynı olması dikkat çekti. Taraftarlar bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.
2018-2019 sezonu öncesi takımlar yeni sezon için hazırlanan formalarını tanıtırken, futbolcular yeni formalarıyla ilk kez hazırlık maçlarında boy gösteriyor… Ancak bu durum ilginç bir durumu ortaya çıkardı.
Süper Lig’in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yeni sezonda kalecilerinin giyeceği mavi formalarının aynı olması sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe’nin Laussanne Sport ile oynadığı hazırlık maçında Carlos Cameni’nin forması ile Beşiktaş’ın Shakhtar Dontesk maçında Tolga Zengin ve Reading karşılaşmasında Utku Yuvakuran’ın formalarının birebir aynı olduğu dikkat çekti.
Formaların üreticisi olan Adidas’ın Avrupa’daki bir çok takımın kaleci formalarını da aynı şekilde tasarladığı görüldü. Dünya Kupası’nda yer alan ülkelerin kaleci formalarının da birebir aynı olması bir özensizlik olarak yorumlandı. (Skor)
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