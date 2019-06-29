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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

O forma salondan inecek mi?

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O forma salondan inecek mi?

Fenerbahçe basketbolu ve basketbol dünyasını sarsan bir tartışma gündeme düştü. Sabah’ın haberine göre; Anadolu Efes’in Fenerbahçe Beko’yu 4-3’le geçerek şampiyon olduğu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi PlayOff final serisi, sarı lacivertli kulübün efsane oyuncusu ve TBF CEO’su Ömer Onan ile Başkan Ali Koç’u karşı karşıya getirdi.


Serinin 5. maçında Datome’ye ambulans verilmemesi sonrası düzenlenen basın toplantısı nedeniyle kulübe ve Semih Özsoy’a ceza geleceğini duyunca bir hayli sinirlenen Başkan Koç, 6. maç öncesi Onan’ı arayarak maça gelmemesini istedi. Koç’un aynı zamanda bu görüşmede Ömer Onan ile köprüleri attığı, “Salonda asılı olan formanı indireceğiz” dediği iddia edildi.

TBF: Takım gözetmiyoruz
Hürriyet, bu konuyla ilgili taraflara ulaşmaya çalıştı... Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri gelişmelere dair, “Türkiye Basketbol Federasyonu, talimatları yerine getirirken A, B, C takımlarını göz etmiyor. Bizim özelimizde takım fark etmiyor ama ne yazık ki bu konuda Ali Bey’i çevresi yanlış bilgilendiriyor ve yanlış yönlendiriyor. Biz sadece talimatları uyguluyoruz. Daha 2 sene önce talimatlar gereği Anadolu Efes’in puanını silen yine bizim yönetimimizdi. Dolayısıyla Ömer Onan gibi Türk basketbolu ve Fenerbahçe’ye mal olmuş bir sporcu ve yöneticiye karşı takınılan bu tavrı tasvip etmiyoruz” dedi.

‘Başka takımın taraftarını çağırdı’

Fenerbahçe yönetimine yakın kaynaklar, kulübün bu konudaki tavrının şahıslar ve emekli edilip asılan formanın indirilmesinin çok daha ötesinde olduğunu ifade etti. Sarı lacivertli yönetimin; Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili kullandığı, ‘azmettirici’ ifadesi sonrası herhangi bir uyarı, ihtar ya da ceza almaması sebebiyle ciddi tepki gösterdiği vurgulandı. Final serisinin Sinan
Erdem Spor Salonu’nda oynanan tüm müsabakalarında Fenerbahçe taraftarları, ev sahibi takım tribünlerinden tek tek dışarı çıkarılırken; koç Ergin Ataman’ın Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki 7. karşılaşmaya 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası’na aykırı bir şekilde, final serisiyle ilgisi olmayan bir başka takım taraftarlarını açıkça davet edişinin de cezasız veya ihtarsız kalmasının, sarı lacivertli yönetimi fazlasıyla rahatsız ettiği belirtildi.

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