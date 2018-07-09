O da Talisca'nın yanına gidiyor! Flaş transfer...
Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı yıldız Çin'in yolunu tutmuştu...
Barcelona’dan ayrılan Paulinho Talisca’ya takım arkadaşı oldu. Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Paulinho, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye bir yıllığına kiralık olarak transfer oldu. Guangzhou Evergrande, iki sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Talisca'yı da transfer etmişti.
KİRALIK GİTTİ
Çin ekibi Guangzhou Evergrande, eski futbolcusu Brezilyalı Paulinho’yu bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sene Guangzhou Evergrande’den 40 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak Çin ekibine gönderildiği bildirildi. Guangzhou Evergrande, Beşiktaş’ın Porto’dan iki yıllığına kiraladığı bir başka Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’yı da kadrosuna katmıştı.
Paulinho, 2015’te transfer olduğu Guangzhou Evergrande ekibiylen çıktığı 95 maçta 27 gol kaydetmişti. Geçen sezonu Barcelona’da geçiren Brezilyalı futbolcu, İspanyol ekibiyle 49 maça çıkıp 9 kez rakip fileleri havalandırdı. (Skor)
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