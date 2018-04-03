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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Ali NACİ KÜÇÜK
03.04.2018 - 01:27, Son Güncelleme:

O anların sırrı!

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O anların sırrı!

Tudor döneminde tribün protestolarının odağına yerleşen Selçuk İnan, Terim’in gelişiyle takıma kazandırıldı. Trabzon mücadelesinin son anlarında tecrübeli oyuncuyu kenara alan Terim herkese, “Bu takımın kaptanı Selçuk İnan’dır” mesajını verdi.

İMPARATOR’dan, kaptana büyük jest! Fatih Terim, göreve gelmesiyle eski günlerine dönen Selçuk İnan’a ne kadar değer verdiğini Trabzonspor maçının 84. dakikasında gösterdi. Son 2-3 sezondur G.Saray tribünlerinin birçok karşılaşmada, çeşitli şekilde protesto ettiği Selçuk’u, Terim alkışlamak ve ‘alkışlatmak’ için oyundan aldı.

Fatih Terim takımın başına gelmeden önce taraftarların protestosu, Tudor’un şans vermeyip kenara itmesi ile beraber devre arasında Selçuk’un ayrılacağı G.Saray’da ilk kez yüksek sesle konuşulmuştu.

TAKIMA YENİDEN KAZANDIRDI

- TRABZON karşısında oynadığı futbolla takdir kazanan Selçuk İnan’ı, G.Saray taraftarları ile beraber alkışlamak adına bu değişikliğe giden Terim, tribünlerle kaptanın arasındaki buzları tamamen eritmek için de bu hamleyi yaptı. Sarı kırmızılı taraftarlar sezon başından bu yana Selçuk’a olan tepkilerini belli ederken birçok maçta Muslera’ya, “Büyük kaptan” diye tezahürat yapmıştı.
Takıma gelir gelmez Selçuk İnan ile yaptığı konuşmalar ve özgüven aşısı sonrası ona formayı da veren Fatih Terim, Galatasaray kaptanını takıma yeniden kazandırmayı başardı.

“FORMAYI ÇALIŞIP HAK EDİYOR”

- VE Terim yaptıklarının haklı gururu ile Selçuk’un futbolunu, 84. dakikada onu kenara alarak ödüllendirdi. Fatih Terim aylardır mental açıdan pozitif yükleme de yaptığı Selçuk’u oyundan çıkarıp G.Saraylı futbolculara açık ve net biçimde, “Bu takımın kaptanı Selçuk İnan’dır” mesajını verdi.
Trabzon maçı öncesi Terim, Selçuk için birçok ortamda şunları söyledi: “Selçuk, takımın değişilmezi. Her zaman kaptan olarak sahada olması gereken biri. Tecrübesiyle G.Saray’a ağabeylik yapıyor. Formayı daima çalışarak hak ediyor.”

TARAFTARIN DESTEĞİ MUTLU ETTİ

- TRABZON maçında oyundan çıkarken G.Saray tribünlerinin, “Selçuk İnan” tezahüratları yapması, tecrübeli oyuncuyu çok mutlu etti. Maç sonu Selçuk, “Bir tek golüm eksikti. Onu atsam daha da iyi olacaktı. Önümüzdeki haftalarda o da olur” dedi.

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