O anların sırrı!
Tudor döneminde tribün protestolarının odağına yerleşen Selçuk İnan, Terim’in gelişiyle takıma kazandırıldı. Trabzon mücadelesinin son anlarında tecrübeli oyuncuyu kenara alan Terim herkese, “Bu takımın kaptanı Selçuk İnan’dır” mesajını verdi.
İMPARATOR’dan, kaptana büyük jest! Fatih Terim, göreve gelmesiyle eski günlerine dönen Selçuk İnan’a ne kadar değer verdiğini Trabzonspor maçının 84. dakikasında gösterdi. Son 2-3 sezondur G.Saray tribünlerinin birçok karşılaşmada, çeşitli şekilde protesto ettiği Selçuk’u, Terim alkışlamak ve ‘alkışlatmak’ için oyundan aldı.
Fatih Terim takımın başına gelmeden önce taraftarların protestosu, Tudor’un şans vermeyip kenara itmesi ile beraber devre arasında Selçuk’un ayrılacağı G.Saray’da ilk kez yüksek sesle konuşulmuştu.
TAKIMA YENİDEN KAZANDIRDI
- TRABZON karşısında oynadığı futbolla takdir kazanan Selçuk İnan’ı, G.Saray taraftarları ile beraber alkışlamak adına bu değişikliğe giden Terim, tribünlerle kaptanın arasındaki buzları tamamen eritmek için de bu hamleyi yaptı. Sarı kırmızılı taraftarlar sezon başından bu yana Selçuk’a olan tepkilerini belli ederken birçok maçta Muslera’ya, “Büyük kaptan” diye tezahürat yapmıştı.
Takıma gelir gelmez Selçuk İnan ile yaptığı konuşmalar ve özgüven aşısı sonrası ona formayı da veren Fatih Terim, Galatasaray kaptanını takıma yeniden kazandırmayı başardı.
“FORMAYI ÇALIŞIP HAK EDİYOR”
- VE Terim yaptıklarının haklı gururu ile Selçuk’un futbolunu, 84. dakikada onu kenara alarak ödüllendirdi. Fatih Terim aylardır mental açıdan pozitif yükleme de yaptığı Selçuk’u oyundan çıkarıp G.Saraylı futbolculara açık ve net biçimde, “Bu takımın kaptanı Selçuk İnan’dır” mesajını verdi.
Trabzon maçı öncesi Terim, Selçuk için birçok ortamda şunları söyledi: “Selçuk, takımın değişilmezi. Her zaman kaptan olarak sahada olması gereken biri. Tecrübesiyle G.Saray’a ağabeylik yapıyor. Formayı daima çalışarak hak ediyor.”
TARAFTARIN DESTEĞİ MUTLU ETTİ
- TRABZON maçında oyundan çıkarken G.Saray tribünlerinin, “Selçuk İnan” tezahüratları yapması, tecrübeli oyuncuyu çok mutlu etti. Maç sonu Selçuk, “Bir tek golüm eksikti. Onu atsam daha da iyi olacaktı. Önümüzdeki haftalarda o da olur” dedi.
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