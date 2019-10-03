Nzonzi'ye Fransa'dan kötü haber!
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi, Fransa'nın Türkiye ve İzlanda ile oynayacağı maçların kadrosuna alınmadı.
Fransa Milli Takımı'nın Türkiye ve İzlanda ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Kadroda Galatasaray forması giyen Steven Nzonzi dahil edilmedi.
Nzonzi, Fransa'nın geçen ay oynadığı Arnavutluk ve Andorra maçlarının kadrosuna dahil edilmişti. Teknik Direktör Deschamps, tecrübeli futbolcuyu bu kez kadroya almamayı tercih etti.
Fransa Milli Takımı'nın orta sahasında Kante, Matuidi, Ndombele, Sissoko ve Tolisso mücadele edecek.
İşte Fransa Milli Takımı'nın kadrosu
Kaleciler: Lloris, Areola, Mandanda
Defanslar: Pavard, Varane, Hernandez, Lenglet, Digne, Dubois, Kimpembe, Zouma
Orta sahalar: Kante, Tolisso, Ndombele, Matuidi, Sissoko
Forvetler: Giroud, Griezmann, Mbappe, Ben Yedder, Coman, Ikone, Lemar
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