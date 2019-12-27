MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNzonzi'nin yeni adresi şaşırttı!
GeriFutbol Nzonzi'nin yeni adresi şaşırttı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 12:53,Son Güncelleme:/

Nzonzi'nin yeni adresi şaşırttı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nzonzi'nin yeni adresi şaşırttı!

Disiplinsiz davranışları sebebiyle Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi'nin Çin takımlarıyla görüştüğü öne sürüldü.

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'da disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Fatih Terim'in üzerini çizmesinin ardından kendisine yeni kulüp arıyor.

Roma'dan kiralanan deneyimli futbolcunun ismi Torino, Everton ve Lyon ile anılırken ortaya yeni bir iddia atıldı. Nzonzi'nin olası yeni adreslerinden birinin Çin Süper Ligi olabileceği öne sürüldü.

Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan orta saha oyuncusunun bahsi geçen tüm kulüplerle görüştüğü ve önümüzdeki günlerde nihai kararını vereceği ifade edildi.

ÇİN'DE MAAŞ DÜZENLEMESİ

30 yaşındaki tecrübeli isim, sarı kırmızılı ekiple imzaladığı söyleşme kapsamında yıllık 3 milyon 250 bin avro garanti ücret alıyordu. Çin'de ne kadar kazancağı şimdilik soru işareti.

Zira Çin Futbol Federasyonu, 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yabancı kuralını değiştirdi ve yabancı oyunculara verilecek maaş skalasını yeniden düzenledi.

Çin Futbol Federasyonu’nun belirlediği yeni kurallara göre; yabancı oyuncuların maaş üst sınırı ise maksimum 3 milyon avro oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle