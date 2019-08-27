Nzonzi'nin ilk sınavı! Yüzde 93...
Fransız yıldız ilk maçında 40 yıllık G.Saraylı gibi oynadı. 68 pasta 63 isabet sağladı. Yüzde 93 isabetli pas oranı yakaladı... Hava toplarında rakiplerine geçit vermedi.
G.Saray'da yeni transfer Steven Nzonzi'nin performansı büyük alkış topladı... Konyaspor maçında ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçiren tecrübeli oyuncu, 1 şut girişiminde bulunurken, 1 de asist yaptı. 68 pas yapan Nzonzi, 63'ünde isabet sağladı. 2 kilit pas atan Fransız oyuncu 4 kez hava topu mücadelesi verdi ve hepsini kazandı. 3 pas arası yapan Nzonzi, 2 kez de top çalmayla oynadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı sonrasında Fransız yıldız ile özel bir görüşme yaptı. İmparator'un bu görüşmede Nzonzi'yi özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.
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