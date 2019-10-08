Nzonzi tehlikesi! İtalyanlar açıkladı...
Galatasaray'da kötü futbolun dışında ayakta kalan bir numaralı isim olan Steven Nzonzi'nin adı, İtalyan ekibi Torino ile anıldı.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - İtalyan Gazetesi Tuttosport'un haberine göre, Fransız orta saha İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor.
Torino Kulübü'nün, ocak ayında Nzonzi transferi için nabız yoklayacağı dile getirilirken, yüklü yıllık maaşı ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveninin devam etmesi sebebiyle transferin zor olacağı ifade edildi.
Galatasaray'ın Nzonzi ile 1+1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonu 30 yaşındaki yıldızı almak isterse 16 milyon Euro, bir dahaki sezon sonunda almak isterse 13 milyon Euro kasasından çıkarmak zorunda.
Öte yandan Nzonzi Galatasaray'dan 3,25 milyon Euro yıllık sabit ücret kazanıyor.
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