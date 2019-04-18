Nwakaeme canlı yayında Ogu'ya Trabzonspor'u anlattı!
Adı Trabzonspor ile anılan Ogu için Nwakaeme de devrede olduğunu gösterdi.
Trabzonspor ile adı anılan ve dün takımından ayrılacağını açıklayan Beer Sheva'da oynayan John Ogu'ya bordo mavili takımın yıldızı Anthony Nwakaeme Trabzon'u ve Trabzonspor'u anlattı.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, sosyal medya üzerinden canlı yayında sohbet eden iki Nijeryalı futbolcu hayranlarının sorularını yanıtlarken aynı zamanda Trabzonspor ile ilgili de konuştu.
Nwakaeme eski takım arkadaşı olan Ogu'ya Trabzonspor'u anlattı ve Abdülkadir Ömür'ü de Türk Messi olarak arkadaşına tanıttı.
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