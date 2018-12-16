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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
A.A. / Fotoğraf: Reuters
16.12.2018 - 08:08, Son Güncelleme:

Nuri Şahin'i onurlandırdılar! B.Dortmund bakın ne yaptı...

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Nuri Şahin'i onurlandırdılar! B.Dortmund bakın ne yaptı...

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, iç sahada Werder Bremen ile oynadığı lig maçı öncesi eski futbolcusu Nuri Şahin'e teşekkür etti.

Bundesliga'nın 15. hafta maçında Nuri Şahin'in formasını giydiği Werder Bremen ile eski takımı Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta karşılaştı.

Karşılaşma öncesinde, yıllarca Borussia Dortmund'da forma giymesinin ardından sezon başında Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin'e, Borussia Dortmund CEO'su Hans Joachim Watzke ve sportif direktör Michael Zorc sarılarak çiçek verdi.
Ev sahibi ekibin 2-1 galip geldiği ve ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilediği karşılaşmanın ardından Nuri Şahin, Borussia Dortmund’da "sarı duvar" olarak bilinen güney tribünün önüne geldi ve sarı-siyahlı taraftarlarca dakikalarca ayakta alkışlandı. Taraftarlar, "Teşekkürler Nuri" pankartları açtı. Borussia Dortmundlu futbolcular da Türk futbolcuyu tebrik etti.

Eski kulübünün onurlandırdığı Nuri Şahin, maç sonrası yaptığı açıklamada, kariyerine küçük yaşlarda Borussia Dortmund'da başladığını anımsatarak, "Şimdi yollarımız ayrıldı. Atmosfer çok güzeldi. Çok sevindim. İnsanlar bu kulüp için her şeyimi verdiğimi biliyor." dedi.

Eski Alman milli futbolcu Lothar Matthaeus ise Nuri Şahin'in Dortmund ile bu şekilde vedalaşmayı hak ettiğini, tecrübeli futbolcunun kulüp içinde ve taraftarlarla çok iyi ilişkisi olduğunu ve burada ona değer verildiğini söyledi.

Borussia Dortmund'un altyapısında yetişen ve toplam 14 yıl burada oynayan Nuri Şahin, 2010-2011 sezonunda Borussia Dortmund ile Almanya lig şampiyonluğu yaşamıştı. 

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