Nuri Şahin'i açıkladılar! İmzayı atıyor...
Bundesliga'da forma giyen Milli futbolcu Nuri Şahin, takımı Werder Bremen ile sözleşme uzatıyor.
Spor Arena Dış Haberler | Bundesliga takımlarından Werder Bremen, Milli futbolcu Nuri Şahin ile sözleşme uzatacaklarını açıkladı.
Almanya'nın Bild gazetesine konuşan Werder Bremen yöneticisi Frank Baumann, ''Nuri, beğendiğimiz bir oyuncu. Önümüzdeki senelerde de aramızda görmek istiyoruz. Kendisi ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelere başladık.'' ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki Türk orta saha, bu sezon Werder Bremen'de 7 maça çıkarken 4 asist kaydederek başarılı bir grafik sergiledi.
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