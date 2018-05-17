Nuri Şahin savaşı! Kapışıyorlar...
Sezon sonu B.Dortmund’dan ayrılacak olan Nuri Şahin’e F.Bahçe ve G.Saray talip oldu. Sarı-Lacivertliler solak orta saha için kesenin ağzını açtı. Sarı-Kırmızılılar’ın ise Nuri ile iyi ilişkileri olan Fatih Terim kozu var. Hareketli günler yakında...
Kanarya ve Aslan, şampiyonluk yarışının ardından transferde de karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu’nun gidişinden sonra orta sahada iki yönlü oyuncusu kalmayan Fenerbahçe, bu sıkıntısını Nuri Şahin ile gidermek istiyor.
Aykut Kocaman, yönetime gurbetçi oyuncunun mutlaka alınması gerektiğini iletti. Ancak Fatih Terim’le yakın ilişkisi olan Nuri’nin kafası karışık. Çünkü Sarı-Lacivertliler, hem Dortmund’a hem de milli oyuncuya astronomik bir öneride bulundu.
HAMİT SAVAŞININ AYNISI
Nuri için yarışa giren devlerin kapışması, 2012’deki Hamit Altıntop’un Galatasaray’a transfer oluşunu hatırlattı. 2 ay süren görüşmeler sonucunda Hamit, Sarı-Kırmızılılar’ı tercih etmişti.
Dortmund’da bu sezon 11’de tercih edilmeyen 29 yaşındaki oyuncunun, artık Türkiye’de oynamak istemesi de iki kulübü karşı karşıya getiren faktörlerden. Ancak Nuri Şahin’e ve Dortmund’a astronomik teklif öneren F.Bahçe, bu transferde daha avantajlı konumda gözüküyor. (Akşam)
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