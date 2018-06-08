Nuri Şahin patladı... 'Bırakın gideyim!'
Alman medyası, Nuri Şahin’in G.Saray’a transfer olmak için kulübü Dortmund’a büyük baskı yaptığını yazdı...
Alman medyasındaki haberlere göre, Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, Galatasaray'a transfer olmak için gemileri yakmış durumda! Tecrübeli oyuncunun Alman yöneticilerle görüştüğü ve Galatasaray'a gitmek için kolaylık istediği ifade edildi.
29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. (Takvim)
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