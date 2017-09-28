Nuri Şahin parlıyor!

29 yaşındaki futbolcu takımın başına teknik direktör Peter Bosz'un geçmesiyle yeniden yıldızı parladı. Son iki sezonda yaşadığı şanssızlıklar ve sakatlıklar dolayısıyla sahalardan uzun süre uzak kalan Nuri, geçen sezon sadece 9 maçta forma giymişti.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Milli futbolcu, henüz sezonun ilk bölümünde olmamıza rağmen geçen sezonki oynadığı maç sayısını şimdiden yakaladı (9 maç). Oynadığı bu 9 maçta bir de gol atmayı başaran 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye’nin Eskişehir’de Hırvatistan ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri’nde, 87 dakika oyunda kalmış ve son derece başarılı bir performans sergilemişti.

Geçtiğimiz günlerde Alman Sportbild gazetesine açıklamalarda bulunan Şahin, "Geçtiğimiz iki yılda kendimden hiç şüphe etmedim ve mental olarak hep güçlü kalmaya çalıştım. Kendimle gurur duyuyorum çünkü başka birisi olsa dağılabilirdi. Geride bıraktığımız ara transfer döneminde ciddi olarak bu seçeneği düşündüm çünkü ilk 11'de kendime yer bulamıyordum. Kulüp yönetimi ile konuştuğumda ise beni bırakmak istemediklerini söylediler." İfadelerini kullanmıştı.

Nuri’li Borussia Dortmund Bundesliga’da geride 6 hafta sonunda 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.