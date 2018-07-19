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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.07.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

Nur Tatar: Hiç pes etmedim

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Nur Tatar: Hiç pes etmedim

Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, yaşadığı her başarıya ülkenin ortak olduğunu, bu yüzden çok mutlu olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği "Tecrübe Konuşuyor Projesi"nin Antalya ayağında milli tekvandocu Nur Tatar Askari ve spor yorumcusu Ersin Düzen gençlerle buluştu.

Alaattin Keykubat Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Askari, tekvandoya 5,5 yaşında ağabeyinden görerek başladığını söyledi.

Mahallesindeki erkek çocuklarını dövdüğü için evlerine sürekli şikayetlerin geldiğini ifade eden milli tekvandocu, "Çocukları ağabeyim dövdü zannediyorlardı ama aslında ben dövüyordum. Anneleri benim dövdüğümü öğrenince, 'Kız çocuğundan dayak mı yiyorsun sen' diyerek kendi çocuğunu döverek götürüyordu." diye konuştu.

Askari, Tekvandoya başladıktan sonra çok sevdiğini, bu spor sayesinde de hayatını belli düzeye ve düzene getirdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"2006 yılında milli takıma seçildim. Sonra hayallerim iki kat daha attı. Uluslararası maçlara katılmaya başladım. Avrupa ve dünya şampiyonalarına, olimpiyatlara katıldım. Olimpiyatlar hep çok uç, göremeyeceğim bir hayaldi. Ama kendime 'Bir gün olimpiyatlarda madalya alacağım' diyordum.

Bunun için çalışmam ve emek vermem gerekiyordu. Hiç pes etmedim ve bu yolda devam ettim. 19 yaşında olimpiyatta gümüş madalya kazandım. Uzun yıllar milli takımda yer aldım ve birçok başarı elde ettim. Bu başarının devamlılığını getirdiğim için hem ailem hem arkadaşlarım hem akrabalarım hem de bütün ülke yaşadığım her başarıya ortak oldular. Bu yüzden çok mutluyum."

Spor yorumcusu Ersin Düzen de kendisinin çocukluğunun çok farklı bir Türkiye'de geçtiğini, şimdiki imkanların hiçbirine sahip olmadığını anlattı.

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