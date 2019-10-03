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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.10.2019 - 23:25, Son Güncelleme:

Nuno Santo: Son dakikada iyi bir zafer kazandık

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Nuno Santo: Son dakikada iyi bir zafer kazandık

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Nuno Espirito Santo, "Sonuç olarak son dakika galibiyetinden memnunuz, iyi bir mücadele oldu. Beşiktaş, iyi bir takım ama son dakikada iyi bir zafer kazandık. Mutluluğumuz büyük. Teknikten ziyade taktiksel bir maç oldu. Sabırla mücadele ettik ve sonuçtan memnunuz" diye konuştu.
Beşiktaş galibiyetini kutlamaya zamanları olmadıklarını ve pazar günü oynayacakları Manchester City maçına odaklandıklarını belirten Santo, "Avrupa Ligi grubumuzdaki diğer maçlardan ziyade şu anda pazar günü oynanacak Manchester City maçını düşünüyoruz.1 gol çok şey değiştirdi. Yoğun bir hafta, bazı oyuncuların performansı arıyor bazılarının düşüyor bunları analiz etmek zaman alıyor. Bizim için önemli bir haftaydı. Çok kutlamaya zamanımız yok, pazar günü çok önemli maçımız var ve ona konsantre oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan maça takımını desteklemeye gelen Wolverhampton taraftarına teşekkürlerini sunan Portekizli hoca, "Wolves taraftarından müteşekkirim. Onların gelmesinden çok memnunum. O kadar mesafede geldikleri için onlara teşekkür ediyorum, bizi çok iyi desteklediler" şeklinde konuştu.

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